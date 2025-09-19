Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pkw durchbricht bei Unfall Gartenzaun und stößt gegen Hauswand, zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Oldenburg (ots)

Heute Mittag kam ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn des Infanterieweges in Oldenburg ab und kollidierte letztlich mit einer Hauswand. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Das Wohnhaus wurde schwer beschädigt.

Am 19. September befuhr eine 66-jährige Oldenburgerin mit einem Beifahrer den Infanterieweg in Oldenburg in Richtung Wechloy. Etwa um 13.20 Uhr kam sie in einer Rechtskurve mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach sie einen Gartenzaun und kollidierte letztlich mit einer Hauswand. In diese wurde dabei ein Loch gerissen. Im betroffenen Bereich des Hauses befanden sich zur Unfallzeit keine Personen.

Die beiden Insassen des Autos wurden leicht verletzt jeweils Krankenhäusern zugeführt, konnten diese aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Das Haus wurde stark beschädigt und musste von Statikern untersucht und abgestützt werden. Es ist aber vorerst weiter bewohnbar. Der Pkw erlitt Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt geschätzt im oberen fünfstelligen bis unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der 0441-790-4115 zu melden.

(+1123942)

