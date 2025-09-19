PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pkw durchbricht bei Unfall Gartenzaun und stößt gegen Hauswand, zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Oldenburg (ots)

Heute Mittag kam ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn des Infanterieweges in Oldenburg ab und kollidierte letztlich mit einer Hauswand. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Das Wohnhaus wurde schwer beschädigt.

Am 19. September befuhr eine 66-jährige Oldenburgerin mit einem Beifahrer den Infanterieweg in Oldenburg in Richtung Wechloy. Etwa um 13.20 Uhr kam sie in einer Rechtskurve mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach sie einen Gartenzaun und kollidierte letztlich mit einer Hauswand. In diese wurde dabei ein Loch gerissen. Im betroffenen Bereich des Hauses befanden sich zur Unfallzeit keine Personen.

Die beiden Insassen des Autos wurden leicht verletzt jeweils Krankenhäusern zugeführt, konnten diese aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Das Haus wurde stark beschädigt und musste von Statikern untersucht und abgestützt werden. Es ist aber vorerst weiter bewohnbar. Der Pkw erlitt Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt geschätzt im oberen fünfstelligen bis unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der 0441-790-4115 zu melden.

(+1123942)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Raik Pohl
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
oder
Dienstschichtleiter Einsatz- und Streifendienst 1
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:29

    POL-OL: Westerstede: Polizei ermittelt nach Diebstahl von Fahrzeugteilen

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 11. September, bis Mittwoch, 17. September, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohändlers in Westerstede ein. Die Täter begaben sich gezielt zu mehreren auf dem Gelände abgestellten Wohnmobilen und entwendeten aus den Motorräumen diverse Fahrzeugteile. Der entstandene Schaden ist derzeit noch ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:15

    POL-OL: Großkontrolle der Autobahnpolizei Oldenburg

    Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, 18. September 2025, führte die Autobahnpolizei Oldenburg unter Beteiligung weiterer Fachdienststellen eine Großkontrolle mit dem Ziel der Kriminalitätsbekämpfung durch. Die Kontrolle begann in den Mittagsstunden und dauerte bis in den späten Abend hinein. Unter der Einsatzleitung der Autobahnpolizei wurde die Kontrollstelle auf dem Gelände der Autobahnmeisterei am Autobahnkreuz Ost ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren