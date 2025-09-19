Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Polizei ermittelt nach Diebstahl von Fahrzeugteilen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 11. September, bis Mittwoch, 17. September, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohändlers in Westerstede ein.

Die Täter begaben sich gezielt zu mehreren auf dem Gelände abgestellten Wohnmobilen und entwendeten aus den Motorräumen diverse Fahrzeugteile.

Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht abschließend beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1119081)

