Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Erledigt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger
Oldenburg (ots)
Die seit dem 17.09.2025 vermisst gemeldete 17-jährige Alin konnte wohlbehalten in Bremen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr ist damit erledigt.
