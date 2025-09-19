Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Erledigt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger

Oldenburg (ots)

Die seit dem 17.09.2025 vermisst gemeldete 17-jährige Alin konnte wohlbehalten in Bremen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr ist damit erledigt.

