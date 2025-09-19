PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletzten Radfahrer in Rastede+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, gg. 06:20 Uhr, befuhr ein 63jähriger Rasteder mit seinem Pedelec die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte, der Unfallverursacher kommt ihm mit seinem Pkw entgegen. An der Einmündung zur Südender Straße biegt der Pkw-Fahrer nach rechts in die Südender Straße ab. Er übersieht dabei den Pedelec-Fahrer. Der Radfahrer kollidiert mit der vorderen linken Seite des Pkw und kommt zu Fall. Dabei zieht er sich eine blutende Gesichtsverletzung zu. Er wird später durch den hinzugerufenen Rettungsdient in das Evangelische Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer des Pkw setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Leider hat der verletzte Radfahrer keine Erinnerung mehr daran, wie der Pkw ausgesehen haben könnte. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Pkw machen können. Natürlich erfolgt auch der Aufruf an den Fahrzeugführer, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/9165215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PST Rastede
Telefon: +49(0)4402/9165215
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

