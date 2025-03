Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Girlsday/Boysday am 3. April 2025: Polizeiinspektion Stralsund macht mit und verlängert Anmeldefrist

Stralsund (ots)

Am 3. April 2025 ist es wieder soweit: Es ist GirlsDay/BoysDay. An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen und Schüler ein, um verschiedene Berufe zu erkunden. Auch die Polizeiinspektion Stralsund beteiligt sich an dieser Aktion und öffnet ihre Türen, um junge Menschen für den Beruf als Polizistin oder als Polizist zu begeistern.

Die Schülerinnen und Schüler können den Polizeiberuf hautnah erleben, Fahrzeugtypen und Einsatzmittel besichtigen und vor allem mit den Beamten vor Ort ins Gespräch kommen. Die zentrale Veranstaltung findet im Polizeihauptrevier Stralsund statt. In den Polizeirevieren Barth, Grimmen und Sassnitz haben Interessierte ebenfalls die Möglichkeit vor Ort Polizeiluft zu schnuppern. Erstmals gibt es im Jahr 2025 auch ein Online-Angebot. Auch hier sind noch Anmeldungen möglich.

Wir haben Euer Interesse geweckt? - Dann kommt vorbei und erhaltet einen Einblick in den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf! Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Sichert Euch deshalb schnellstmöglich euren Platz!

Anmelden könnt Ihr Euch (auch gruppenweise) noch bis zum 28. März 2025 unter der Email: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de mit Angabe von Teilnehmerzahl, Ansprechpartner, Schule, Klasse und einer Kontaktmöglichkeit.

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.mvnet.de/Karriere/.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell