Polizei Hagen

POL-HA: Rangelei zwischen einem Autofahrer und zwei Fußgängern

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitagabend (10.10.2025) kam es zu einer Rangelei zwischen einem 38-jährigen Autofahrer und zwei Fußgängern im Bereich der Rathausstraße. An der Kreuzung zur B54 hatte der 38-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Opel Combo-C unterwegs war, um etwa 21.20 Uhr beobachtet, wie zwei Männer die Fahrbahn während einer Rotlichtphase der Fußgängerampel überquerten. Dadurch nahmen sie ihm die Vorfahrt.

Der 38-jährige Dortmunder sprach sie auf ihr Fehlverhalten an. Es entwickelte sich ein kurzes Streitgespräch. Daraufhin setzte er seine Fahrt in Richtung Rembergstraße fort und traf an der Kreuzung Rathausstraße / Rembergstraße erneut auf die beiden. Einer der Fußgänger trat im Zuge dessen auf die Fahrbahn und stellte sich vor den Opel, so dass der Dortmunder diesen stark abbremsen und schließlich anhalten musste. Der Fußgänger sprang anschließend auf die Motorhaube und beschädigte den Wagen mit einer Bierflasche. Weiterführend näherte sich auch der andere Fußgänger dem Auto und es kam zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten.

Zufällig anwesende Einsatzkräfte des Ordnungsamtes nahmen den Vorfall wahr und intervenierten. Bei den beiden Fußgängern handelt es sich um Männer im Alter von 34 und 37 Jahren. Die beteiligten Parteien stellten Strafantrag gegeneinander. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rst)

