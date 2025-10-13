Polizei Hagen

POL-HA: Hagener leistet nach häuslicher Gewalt Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Samstag (11.10.2025) wählte eine Hagenerin gegen 23:50 Uhr den Notruf der Polizei und schilderte, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Als eine Streifenwagenbesatzung im Hochschulviertel an der Anschrift der Frau eintraf, lief sie ihnen bereits auf der Straße entgegen und rief um Hilfe. Es stellte sich heraus, dass es zu Beziehungsstreitigkeiten mit ihrem 33-jährigen Mann gekommen war. Er habe die Hagenerin "gepackt", vulgär beleidigt, ihr ins Gesicht geschlagen und sie an den Haaren aus dem Schlafzimmer gezogen. Die Frau lief aus dem Haus, um weiteren Angriffen zu entgehen, und verständigte die Polizei. In der Vergangenheit kam es nach ihren Angaben bereits zu häuslichen Gewalten. Die leicht verletzte Frau wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Während des Einsatzes machte der 33-Jährige einen äußerst aggressiven Eindruck. Er zeigte eine starke Gewaltbereitschaft, leistete Widerstand, sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und wollte die Beamten mit Kopfstößen verletzen. Der Mann schlug mit seinen Armen und Ellenbogen gezielt in Richtung der Einsatzkräfte und wollte das Reizstoffsprühgerät eines Polizisten an sich bringen. Der 33-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer unmittelbar bevorstehender Straftaten, zur Ausnüchterung und zur emotionalen Beruhigung in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert in Höhe von 2 Promille ergeben. Während des Widerstandes wurde ein Polizist verletzt, er verblieb im Dienst. (arn)

