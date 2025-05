Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hauptunfallursache Geschwindigkeit

Hildesheim (ots)

Hildesheim (fau) Im Rahmen der Aus- und Fortbildung fand am heutigen Tag das Praxistraining zur Geschwindigkeitsüberwachung statt. Die Kollegen und Kolleginnen der PI Hildesheim machten sich mit den Handlasergeschwindigkeitsmessgeräten vertraut. Die Veranstaltung wurde durch zwei besonders geschulte Kollegen der Autobahnpolizei Hildesheim geleitet. Nach der ersten Einheit in der Dienststelle ging es am späten Vormittag "auf die Straße". Hier sollten die Kollegen und Kolleginnen den Umgang mit den Messgeräten unter Realbedingungen lernen bzw. die Theorie in der Praxis umsetzten. Die Kollegen und Kolleginnen werden in Zukunft einer der Hauptunfallursachen, die Geschwindigkeit, in Stadt und Landkreis überwachen. Im Anschluss an das Praxistraining führten die Kollegen der Autobahnpolizei an zwei Standorten innerhalb der Stadt Hildesheim eine entsprechende Geschwindigkeitsüberwachung durch. Das Ergebnis von 3 Stunden Geschwindigkeitsüberwachung: Insgesamt konnten 30 Verstöße festgestellt werden, 19 Ordnungswidrigkeitenverfahren und 11 Bußgeldverfahren mussten eingeleitet werden. Spitzenreiter war ein 74-Jähriger Hildesheimer mit seinem BMW, der mit 89 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Neben einem empfindlichen Bußgeld kommt auf den Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat und 2 Punkte in Flensburg zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell