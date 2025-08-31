PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse vom PK Varel 29.08.2025 bis 31.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch/Diebstahl auf einem Baustellengelände -Bockhorn In der Nacht zu Freitag, 28.08.2025-29.08.2025, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 07.00 Uhr, wurde in Bockhorn ein Baustellengelände unberechtigt betreten. Aus einer gewaltsam aufgebrochenen Baubude wurden u.a. Schlüssel für einen Baukran entwendet. Zudem wurden von einem dort abgestellten Pkw zwei niederländische Kfz. Kennzeichen abmontiert und entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, den etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht einen Unfall -Bockhorn Am Samstagabend, gegen 18.38 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Varel eine mögliche Trunkenheitsfahrt mitgeteilt. Ein Zeuge hat in der Langen Straße einen augenscheinlich männlichen Fahrzeugführer festgestellt, der nicht in der Lage war seinen Transporter sicher einzuparken. Nachdem das Fahrzeug abgestellt wurde, betrat der Fahrer eine Spielothek und verließ diese noch während der Befragung des Zeugen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Zeugen, denn er ergab für den Beschuldigten eine Atemalkoholkonzentration von 2,80 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Nachgang wurde zudem festgestellt, dass der Beschuldigte während der Fahrt von Zetel nach Bockhorn in der Urwaldstraße, in einer Linkskurve, von der Fahrbahn abgekommen war und mehrere Verkehrszeichen beschädigt hat. Entsprechende Schäden wurden am Fahrzeug festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

