Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfallflucht im Logistikpark Langewerth
Wilhelmshaven (ots)
Am Montagabend (25.08.2025) kam es gegen 18:30 Uhr auf der Straße Logistikpark Langewerth zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Cupra durch einen entgegenkommenden weißen Pkw zum Ausweichen gezwungen, da dieser auf dem Fahrstreifen des Cupra fuhr. Der Cupra kam daraufhin von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des weißen Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell