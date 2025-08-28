Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt

Varel (ots)

Am frühen Mittwochabend (27.08.2025) befuhr ein 39-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw samt Anhänger ein Wohngebiet sowie angrenzende Straßen im Vareler Stadtgebiet. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte er dabei zwei Verkehrsunfälle und entfernte sich jeweils unerlaubt von den Unfallorten. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe zur Feststellung der Alkoholisierung entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

