POL-WHV: Vermisster Wilhelmshavener leblos aufgefunden

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstagnachmittag (30.08.2025) wurde gegen 12:30 Uhr in einem Gebüsch in der Emsstraße ein männlicher Leichnam aufgefunden.

Der Verstorbene konnte vor Ort identifiziert werden- es handelt sich hierbei um den seit dem 8.8.2025 vermissten 67-Jährigen aus Wilhelmshaven. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

