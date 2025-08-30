Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Vermisster Wilhelmshavener leblos aufgefunden
Wilhelmshaven (ots)
Am Samstagnachmittag (30.08.2025) wurde gegen 12:30 Uhr in einem Gebüsch in der Emsstraße ein männlicher Leichnam aufgefunden.
Der Verstorbene konnte vor Ort identifiziert werden- es handelt sich hierbei um den seit dem 8.8.2025 vermissten 67-Jährigen aus Wilhelmshaven. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
