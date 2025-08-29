Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel mit verletztem Fußgänger - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Am Freitag, 29.08.25, gegen 00:15 Uhr, kam es auf der Straße am Schloßplatz in Varel zu einem Zusammenstoß zwischen einem 23-jährigen Fußgänger und einem Pkw. Der Führer des Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Radweg stand. Der Fußgänger erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzfarbenen Opel gehandelt haben. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-115 in Verbindung zu setzen.

