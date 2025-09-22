Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus, Schmuck und Bargeld gestohlen

Rheine (ots)

An der Birkenallee in Schotthock, nahe der Dorfstraße, haben sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (19.9.), 12.00 Uhr und Samstag (20.09.), 12.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Die Täter durchsuchten mehrere Behältnisse und stahlen Schmuck und Bargeld. Insgesamt beläuft sich der Beuteschaden auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

