POL-ST: Hörstel, Motorradfahrer schwer verletzt - Auffahrunfall

Steinfurt (ots) - Am Samstag (12.07.) gegen 14.35 Uhr hat die Polizei die Nachricht über einen Heckenbrand in der Gartenstraße erhalten. Dort brannte ein Teil einer Hecke an einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie die Hecke Feuer fing, ist bislang unbekannt. Durch die Flammen wurde an einem angrenzenden Wohnhaus eine Jalousie beschädigt. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Wer ...

