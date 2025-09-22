Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Täter flüchten vom Tatort

Ibbenbüren (ots)

In Dörenthe am Löchtweg, nahe der Münsterstraße, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus verschafft. Die Tat ereignete sich am Sonntag (21.09.) gegen 17.50 Uhr. Anwohner störten die Einbrecher während der Tat.

Erste Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter an der Terassentür des Einfamilienhauses, als ein Zeuge sie dabei unterbrach. Daraufhin flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Münsterstraße. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten eine Fahndung ein - jedoch ohne Erfolg. Ob die beiden in das Haus gelangten, ist bislang unklar.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich um einen männlichen Täter, etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und trug eine weiße Kappe. Bei der zweiten Person handelte es sich um eine Frau, diese war etwa 1,60 Meter groß und hatte eine mollige Statur. Ihre Haare waren dunkel, lockig und etwa schulterlang.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Wache in Ibbenbüren zu kontaktieren: Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell