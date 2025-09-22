Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus, Bargeld gestohlen

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag (21.09.) zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hanseller Straße eingebrochen. Der Spurenlage nach hebelten die Täter eine Nebeneingangstür auf und gelangten so ins Haus, das in der Nähe des Kreisverkehrs Hanseller Straße/Max-Klemens-Kanal/Aldruper Heide liegt. Mehrerer Zimmer im Wohnhaus wurden auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Die Einbrecher stahlen nach ersten Erkenntnissen einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag in Münzgeld. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Greven: Telefon 02571/928-4455.

