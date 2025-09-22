PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen, Scheibe eingeschlagen

Rheine (ots)

An einem Auto, das an der Windhoffstraße abgestellt war, haben unbekannte Täter die Scheibe hinten links eingeschlagen. Der graue VW Golf parkte am Freitag (19.09.) zwischen 01.30 Uhr und 13.30 Uhr an der Straße. Als der Geschädigte am Mittag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Entwendet wurde aus dem Wagen offenbar nichts. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

