Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldkassete war das Ziel

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten die Geldkassette an der öffentlichen Toilette in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl aufzubrechen. Der Versuch scheiterte und sie flüchteten vom Tatort. Festgestellt wurde der Schaden Dienstagabend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 016970972025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

