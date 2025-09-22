PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Einfamilienhaus, Schränke und Regale durchsucht

Lotte (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (19.09.) in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Düter Straße in Lotte-Wersen, nahe der Wersener Straße, eingebrochen.

Die Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten diverse Schränke und Regale nach Diebesgut. Gestohlen wurden ein Gürtel und ein geringer Bargeldbetrag. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Einbrecher über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen: Telefon 05451/591-4315.

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

