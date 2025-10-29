POL-HS: Pedelec aus Kellerraum gestohlen
Hückelhoven (ots)
Zwischen dem 21. Oktober (Dienstag), 21 Uhr, und dem 27. Oktober (Montag), 21 Uhr, betraten Unbekannte das Kellergeschoss eines am Saarweg gelegenen Mehrfamilienhauses und drangen gewaltsam in einen Kellerraum ein. Nach ersten Ermittlungen stahlen sie hieraus ein Pedelec.
