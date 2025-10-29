PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec aus Kellerraum gestohlen

Hückelhoven (ots)

Zwischen dem 21. Oktober (Dienstag), 21 Uhr, und dem 27. Oktober (Montag), 21 Uhr, betraten Unbekannte das Kellergeschoss eines am Saarweg gelegenen Mehrfamilienhauses und drangen gewaltsam in einen Kellerraum ein. Nach ersten Ermittlungen stahlen sie hieraus ein Pedelec.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

