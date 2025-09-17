Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch, den 17.09.2025, kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Einbruch in die Discounter-Filiale auf der Bahnhofstraße.

Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die automatische Schiebetür und gelangten in das Objekt.

Die Täter stahlen bisherigen Erkenntnissen zufolge Tabakwaren in unbestimmter Menge.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden auf der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen genommen.

/EG (Ref.: 250917-0200)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell