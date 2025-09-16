POL-WES: Wesel - Mountainbike-Fahrer schlagen 61-jährigen Mann
Polizei sucht Zeugen
Wesel (ots)
Das Verkehrskommissariat 2 sucht Hinweise zu einer Gruppe Mountainbike-Fahrer, die im Verdacht steht, einen 61-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen zu haben.
Am 11.09.25 gegen 11:50 Uhr war der 61-Jährige mit seinem Auto auf der Straße "Zu den vier Winden" unterwegs. Dort kam es zum Streit mit zwei Fahrern aus der Gruppe.
Es kam zu Schlägen, wodurch der 61-Jährige erheblich im Gesicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.
Die vier Mountainbike-Fahrer sind flüchtig und unbekannt.
Die zwei Haupttäter werden wie folgt beschrieben:
Tatverdächtiger (Person, die geschlagen hat):
Alter: ca. 35-40 Jahre
Größe: ca. 1,75 m Schlanke, sportliche Figur Kurze, blonde Haare 3-Tage-Bart Akzentfreies Deutsch
Tatverdächtiger (Person, die ihn festgehalten hat):
Alter: ca. 35-40 Jahre
Größe: ca. 1,90-2,00 m Schlanke Figur Dunkelblonde, kurze Haare Akzentfreies Deutsch
Alle vier Fahrer trugen identische Fahrradkleidung. Sie hatten graugrüne Fahrradtrikots sowie dazu passende Fahrradhosen ohne Aufschrift. Es spricht vieles dafür, dass die unbekannten Personen häufiger in dieser Konstellation unterwegs sind.
Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell