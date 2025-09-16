Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Medientermin! Landrat stellt neuen Leiter des Bezirksdienstes der Wache Süd vor

Moers (ots)

Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Medienvertreter!

Am Donnerstag, 18.09.25, um 11:15 Uhr stellt Landrat Ingo Brohl Polizeihauptkommissar Alf Bartmann als neuen Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Süd in Moers vor.

Ort des Treffens: Polizeiwache Süd in Moers, Asberger Straße 5, 47441 Moers.

Wir bitten Medienvertreter, sich anzumelden, wenn sie an dem Termin teilnehmen möchten: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

