POL-WES: Moers - Medientermin! Landrat stellt neuen Leiter des Bezirksdienstes der Wache Süd vor
Moers (ots)
Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Medienvertreter!
Am Donnerstag, 18.09.25, um 11:15 Uhr stellt Landrat Ingo Brohl Polizeihauptkommissar Alf Bartmann als neuen Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Süd in Moers vor.
Ort des Treffens: Polizeiwache Süd in Moers, Asberger Straße 5, 47441 Moers.
Wir bitten Medienvertreter, sich anzumelden, wenn sie an dem Termin teilnehmen möchten: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
