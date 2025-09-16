PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Medientermin! Landrat stellt neuen Leiter des Bezirksdienstes der Wache Süd vor

Moers (ots)

Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Medienvertreter!

Am Donnerstag, 18.09.25, um 11:15 Uhr stellt Landrat Ingo Brohl Polizeihauptkommissar Alf Bartmann als neuen Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Süd in Moers vor.

Ort des Treffens: Polizeiwache Süd in Moers, Asberger Straße 5, 47441 Moers.

Wir bitten Medienvertreter, sich anzumelden, wenn sie an dem Termin teilnehmen möchten: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:50

    POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugenaufruf

    Moers (ots) - Am 12.09.2025 kam es gegen 18:10 Uhr in Moers auf dem Niederfeldweg in Höhe der Hausnummer 101 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt wurde. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der 16-Jährige den Niederfeldweg in Fahrtrichtung Holderberg. Ein entgegenkommender Pkw fuhr mittig auf der Fahrbahn, ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:49

    POL-WES: Wesel - Mann zeigt sich in schamverletzender Weise / Polizei sucht Zeugen

    Wesel (ots) - Ein unbekannter Mann hat sich am Samstag gegen 17:20 Uhr im Bereich der Rheinpromenade / Karl-Jatho-Straße zwei Personen in schamverletzender Weise gezeigt. Einer der Zeugen sprach die Person auf sein Verhalten an, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Delogstraße flüchtete. Der Unbekannte trug eine kurze, blaue Hose und eine blaue Jacke. Weiter hatte ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:17

    POL-WES: Dinslaken- Ein Verletzter nach Streit bei Fußballspiel

    Dinslaken (ots) - Am Sonntag, den 14.09.2025, kam es bei einem Fußballspiel auf dem Gelände des Fußballvereins SUS Viktoria Wehofen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29- jährigen und einem 27- jährigen Duisburger, in dessen Verlauf der 27- Jährige leicht verletzt wurde. Der 29- Jährige Fan der SGP Oberlohberg war zuvor mit einem 27- jährigen Fan der SUS Viktoria Wehofen 1920 in Streit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren