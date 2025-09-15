Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugenaufruf

Moers (ots)

Am 12.09.2025 kam es gegen 18:10 Uhr in Moers auf dem Niederfeldweg in Höhe der Hausnummer 101 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt wurde.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der 16-Jährige den Niederfeldweg in Fahrtrichtung Holderberg. Ein entgegenkommender Pkw fuhr mittig auf der Fahrbahn, woraufhin der Leichtkraftradfahrer versuchte diesem auszuweichen um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/171-0 zu kontaktieren.

/EG (Ref.:250912-2157)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell