Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unfallflucht mit verletztem E-Scooterfahrer

Kamp-Lintfort (ots)

Am 16.09.2025 ereignete sich gegen 11:35 Uhr im Bereich des Pappelsees eine Verkehrsunfallflucht bei der ein Jugendlicher verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-Jährige den Weg im Pappelsee Park mit seinem E-Scooter, als ein anderer E-Scooterfahrer unvermittelt auf den Weg einbog. Zur Vermeidung einer Kollision machte der 15-Jährige eine Vollbremsung. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich leicht.

Der andere unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zur Person oder dem genutzten Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

EG (Ref.: 250916-1513)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

