Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Exhibitionist im Weseler Innenstadtbereich

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 17.09.2025, gegen 12:40 Uhr zeigte sich eine männliche Person einem Ehepaar im Waldstück an der Fischertorstraße in schamverletzender Weise.

Durch die Zeugen wurde die Polizei informiert, woraufhin der Tatverdächtige in Richtung Hafen flüchtete.

Im Zuge der Fahndung vor Ort konnte die Peron durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden.

Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen brachten die Polizeibeamten den Mann zur Polizeiwache Nord in Wesel.

EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

