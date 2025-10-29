PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wer vermisst eine blaue Minitrompete?

POL-HS: Wer vermisst eine blaue Minitrompete?
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Heinsberg (ots)

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler der Kriminalpolizei eine Minitrompete der Firma Thomann. Die Gesamtumstände sprechen dafür, dass das Instrument aus einer begangenen Straftat stammt. Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen, wem die blaue Trompete gehören könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Pedelec aus Kellerraum gestohlen

    Hückelhoven (ots) - Zwischen dem 21. Oktober (Dienstag), 21 Uhr, und dem 27. Oktober (Montag), 21 Uhr, betraten Unbekannte das Kellergeschoss eines am Saarweg gelegenen Mehrfamilienhauses und drangen gewaltsam in einen Kellerraum ein. Nach ersten Ermittlungen stahlen sie hieraus ein Pedelec. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbrüche / Zeugen gesucht

    Wegberg/-Beeck (ots) - Einbrecher verschafften sich am Dienstag (28. Oktober) zwischen 08.30 Uhr und 13.05 Uhr gewaltsam in der Straße In der Heide Zutritt in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Schmuck. In Tatortnähe wurden von Anwohnern zwei verdächtige Personen gesehen. Ein Mann war etwa 25 bis 35 Jahre alt und hatte eine ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Radio aus Kfz gestohlen

    Wegberg-Busch (ots) - Unbekannte Personen drangen in der Straße In Busch gewaltsam in ein Kfz ein, das unter einem Carport abgestellt war und entwendeten ein Radio der Marke Blaupunkt, das im Armaturenbrett verbaut war. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12. Oktober (Sonntag) und dem 26. Oktober (Sonntag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren