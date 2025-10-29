Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wer vermisst eine blaue Minitrompete?

Kreis Heinsberg (ots)

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler der Kriminalpolizei eine Minitrompete der Firma Thomann. Die Gesamtumstände sprechen dafür, dass das Instrument aus einer begangenen Straftat stammt. Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen, wem die blaue Trompete gehören könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell