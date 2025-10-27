Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus Auto

Limburgerhof (ots)

Als ein 67-jähriger am vergangenen Sonntag (26.10.) an sein Auto ging musste er feststellen, dass an einer der beiden hinteren Türen seines Fahrzeuges frische Aufbruchspuren waren. Das Fahrzeug hatte er am Tag zuvor im Römerweg unbeschädigt abgestellt. Da es lediglich beim Versuch blieb, in das Auto einzubrechen, entstand an diesem lediglich ein Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

