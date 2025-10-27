Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Körperverletzungsdelikt in Imbiss

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, den 26.10.2025, gegen 14:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in einem Imbiss in der Wormser Straße in Frankenthal. Nach Zeugenaussagen betraten ein 33-Jähriger und 46-Jähriger die Lokalität und verhielten sich, mutmaßlich infolge ihrer Alkoholisierung, von Beginn an verbal aggressiv gegenüber dem Personal. Nachdem sie gegen die Hausordnung verstießen, wurden beide der Örtlichkeit verwiesen. Hieraufhin soll der 33-Jährige einen 22-Jährigen Mitarbeiter geschlagen haben. Sein 46-jähriger Begleiter soll zeitgleich mit einem zu dem Lokal gehörigen Stuhl auf den Mitarbeiter sowie einer weiteren 32-jährige Person eingewirkt haben. Anschließend entfernten sich die beiden Männer von der Örtlichkeit. Durch die Gewalteinwirkung wurden der 22- und 32-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Durch Zeugenhinweise und eingeleiteten Fahndung konnten die Flüchtigen durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und die Identität der beiden Tatverdächtigen aufgeklärt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell