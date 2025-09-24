PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Kontrolle auf der A30 - Gefahrguttransport stillgelegt

POL-MS: Kontrolle auf der A30 - Gefahrguttransport stillgelegt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Münster/Westerkappeln (ots)

Am vergangenen Mittwoch (17.09., 12.45 Uhr) haben Beamte der Schwerlastgruppe des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei Münster einen dänischen Sattelzug mit kennzeichnungspflichtigen Gefahrgütern auf einem Rastplatz der Autobahn 30 bei Westerkappeln im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert.

Der 35-jährige Fahrer beförderte circa 15 Tonnen Ladung, darunter mehr als drei Tonnen Gefahrgut mit ätzenden und entzündbaren Flüssigkeiten.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten verschiedene Mängel bei der Ladungssicherung fest. Diverse Kartons waren unsachgemäß, hoch, mit erheblichen Ladelücken und ohne jegliche Sicherung gestapelt worden. Infolgedessen war ein Teil der Ladung bereits eingedrückt und mehrere Kartons waren umgekippt. Bei einigen der geladenen Güter fehlte eine adäquate Umverpackung. Und eine schwere Ladeeinheit in oberster Stapellage war in die Kartonagen darunter eingesackt und gekippt, wodurch Versandstücke mit Gefahrgütern und Gefahrstoffen teils erhebliche Beschädigungen aufwiesen.

Die Einsatzkräfte untersagten dem Fahrzeugführer mit polnischer Staatsangehörigkeit zunächst die Weiterfahrt. Denn diese hätte dazu führen können, dass die Fracht durch weiteres Verrutschen und Herunterfallen noch mehr beschädigt worden wäre. Ätzende und entzündbare Flüssigkeiten hätten austreten können.

Schließlich begleitete die Polizei den Transport zu einem geeigneten Unternehmen in der Nähe, um die festgestellten Mängel beheben zu lassen und dadurch eine mögliche Gefährdung Unbeteiligter zu verhindern.

Den Verantwortlichen drohen Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Bußgelder in bis zu vierstelliger Höhe.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:07

    POL-MS: Einbruch in Doppelhaushälfte am Sporckweg - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Dienstag (23.09.) sind unbekannte Täter zwischen 16:45 Uhr und 20:10 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Sporckweg, nahe des Borsigwegs, eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Haustür und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Sie entwendeten ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:56

    POL-MS: Einbruch in Schule in der Aaseestadt - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitagnachmittag (19.09.,16:30 Uhr) bis Montagmorgen (22.09., 06:10 Uhr) in eine Schule an der Bonhoefferstraße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in die Schule. Aus einem Büro entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet mögliche ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:35

    POL-MS: Mit über drei Promille auf der A1 unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen LKW-Fahrer

    Münster (ots) - Autobahnpolizisten haben am Montagnachmittag (22.09., 15:30 Uhr) einen 41-jährigen LKW-Fahrer auf der Autobahn 1 in Münster gestoppt, weil er sein Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt hatte. Nach Angaben von Zeugen soll der 41-Jährige mit seinem LKW auf der Autobahn in Richtung Dortmund in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Zum Teil ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren