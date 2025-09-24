PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Doppelhaushälfte am Sporckweg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstag (23.09.) sind unbekannte Täter zwischen 16:45 Uhr und 20:10 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Sporckweg, nahe des Borsigwegs, eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Haustür und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

