POL-MS: Mit über drei Promille auf der A1 unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen LKW-Fahrer

Münster (ots)

Autobahnpolizisten haben am Montagnachmittag (22.09., 15:30 Uhr) einen 41-jährigen LKW-Fahrer auf der Autobahn 1 in Münster gestoppt, weil er sein Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt hatte.

Nach Angaben von Zeugen soll der 41-Jährige mit seinem LKW auf der Autobahn in Richtung Dortmund in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Zum Teil soll er dabei über mehrere Fahrstreifen gefahren sein.

Die Beamten hielten den Fahrer auf einem Rastplatz bei Münster an und nahmen während der Kontrolle Alkoholgeruch wahr. Eine Bierdose stand noch in der Mittelkonsole. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille.

Die Polizisten brachten den Fahrer zu einer Polizeiwache. Eine Ärztin entnahm ihm eine Blutprobe. Der 41-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit entrichtete eine Sicherheitsleistung. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

