Polizei Münster

POL-MS: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizeihubschrauber im Einsatz

Münster (ots)

Am Sonntagabend (21.09., 22:40 Uhr) haben zwei Täter mehrere Fahrzeuge bei einem Autohaus an der Egbert-Snoek-Straße beschädigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben zwei Täter auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers vier Fahrzeuge beschädigt. Die Täter zerstachen Reifen, zerkratzten Fahrzeugteile und beschädigten Fahrzeugscheiben. Bei Eintreffen der Polizei flohen zwei Täter zu Fuß. Ein hinzugerufener Polizeihubschrauber konnte einen der beiden Täter auffinden. Polizeibeamte nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. Den Mann mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft erwartet ein Strafverfahren.

Der zweite Täter floh unerkannt.

