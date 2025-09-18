Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht endet im Schnellimbiss - 59-jähriger Fahrer alkoholisiert

Münster (ots)

Am frühen Mittwoch (17.09., 02:03 Uhr) ist es an der Kreuzung Geiststraße Ecke Weseler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer ist anschließend zu einem Schnellimbiss gefahren und Beamte stellten eine Alkoholisierung bei dem 59-Jährigen fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge, war der 59-jährige Mann aus Sendenhorst mit seinem Pkw auf der Geiststraße unterwegs, als er beim Abbiegen auf die Weseler Straße über die dortige Mittelinsel fuhr und mit dem dortigen Laternenmast kollidierte. Anschließend entfernte er sich und fuhr zu einem Schnellimbiss. Bei der Bestellung stellten Mitarbeitende des Imbisses fest, dass der 59-Jährige alkoholtypische Ausfallerscheinungen zeigte, und informierten die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Mann mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille fest.

Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 59-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

