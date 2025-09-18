PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht endet im Schnellimbiss - 59-jähriger Fahrer alkoholisiert

Münster (ots)

Am frühen Mittwoch (17.09., 02:03 Uhr) ist es an der Kreuzung Geiststraße Ecke Weseler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer ist anschließend zu einem Schnellimbiss gefahren und Beamte stellten eine Alkoholisierung bei dem 59-Jährigen fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge, war der 59-jährige Mann aus Sendenhorst mit seinem Pkw auf der Geiststraße unterwegs, als er beim Abbiegen auf die Weseler Straße über die dortige Mittelinsel fuhr und mit dem dortigen Laternenmast kollidierte. Anschließend entfernte er sich und fuhr zu einem Schnellimbiss. Bei der Bestellung stellten Mitarbeitende des Imbisses fest, dass der 59-Jährige alkoholtypische Ausfallerscheinungen zeigte, und informierten die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Mann mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille fest.

Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 59-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:37

    POL-MS: Hauseinbruch in Doppelhaushälfte in Sentrup - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Mittwoch (17.09., 08:30 -15:00 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Doppelhaushälfte auf der Schmeddingstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten der oder die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür ins Innere des Hauses und durchsuchten einige Räume. Sie entwendeten Schmuck und eine Sammlermünze, ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 14:59

    POL-MS: Telefonbetrug - 87-Jährige um höhere Geldsumme betrogen

    Münster (ots) - Unbekannte Täter haben mit der Aussicht auf ein vermeintlich lukratives Geldgeschäft eine 87-jährige Münsteranerin um eine höhere Geldsumme betrogen. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Bereits seit Juni hatte die 87-Jährige wiederholt Anrufe von unbekannten Personen erhalten, die ihr ein lukratives Geldgeschäft anboten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren