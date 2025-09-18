PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Hauseinbruch in Doppelhaushälfte in Sentrup - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwoch (17.09., 08:30 -15:00 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Doppelhaushälfte auf der Schmeddingstraße verschafft.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten der oder die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür ins Innere des Hauses und durchsuchten einige Räume. Sie entwendeten Schmuck und eine Sammlermünze, anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster

