Polizei Münster

POL-MS: Bus beschädigt parkendes Auto - Polizei sucht den Halter des Pkw

Münster (ots)

Am vergangenen Freitag (12.09., 13:15 Uhr) hat ein unbekannter Busfahrer am Düesbergweg ein parkendes Auto mutmaßlich beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet den Halter des Pkw, sich zu melden.

Ein aufmerksamer Zeuge befuhr den Düesbergweg hinter dem Bus in Fahrtrichtung Kappenberger Damm. Im Bereich der Kreuzung Düesbergweg/Werlandstraße bemerkte er, dass der Bus im Vorbeifahren einen rechtsseitig in Fahrtrichtung Kappenberger Damm geparkten Pkw touchierte, und alarmierte die Polizei. Der unbekannte Busfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sein Kennzeichen konnte der Zeuge den Beamten jedoch mitteilen.

Auch der mutmaßlich beschädigte Pkw befand sich nicht mehr an der Unfallörtlichkeit, als die eingesetzten Polizisten eintrafen. Die Polizei bittet nun den Halter des unbekannten Pkw und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Bei dem mutmaßlich beschädigten Auto handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen silbernen oder grauen Pkw mittlerer Größe (Kompaktklasse).

