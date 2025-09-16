PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Polizei sucht nach verletztem Jungen - Unfall an der Sprickmannstraße

Münster (ots)

Bereits am Abend des 04.09.2025 gegen 19:30 Uhr ist es auf der Sprickmannstraße, gegenüber eines Spielplatzes, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen, leicht verletzten Jungen und nach mögli-chen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad die Sprickmann-straße in Richtung der Josef-Beckmann-Straße gefahren, als es auf Höhe des dor-tigen Spielplatzes zu einer Kollision mit einem unbekannten Kind kam. Der Junge lief unvermittelt auf die Straße, sodass der Fahrradfahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kam. Durch den Zusammenstoß kam das Kind zu Fall und verletzte sich leicht. Anschließend lief es weiter auf die gegenüberliegende Straßenseite

Nach Angaben von Zeugen und dem Fahrradfahrer, sei der Junge im Alter von 3 - 6 Jahren und habe zum Unfallzeitpunkt ein blaues T-Shirt, eine kurze Hose und Crocs getragen. Vermutlich wohnt er in einem der Wohnhäuser an der Sprickmann-straße.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, und Eltern, deren Kind am 04.09. verletzt nach Hause gekommen ist, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

