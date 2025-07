Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Unfall verursacht (12.07.2025)

Am Samstagabend hat sich auf der Deißlinger Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 31-jähriger Fahrer eines BWM war gegen 21 Uhr auf der Deißlinger Straße in Richtung Deißlingen unterwegs, als er kurz nach Ortsende im Verlauf einer leichten links Kurve nach rechts auf das Bankett geriet und daraufhin das Lenkrad verriss. Der BMW kollidierte schließlich mit einer Schutzplanke an der rechten Fahrbahnseite. Dem Fahrer gelang es anschließend noch, das Auto in eine Einfahrt abzustellen. Um den nicht mehr fahrbereiten Wagen kümmerte sich der 31-Jährige selbst. Bei der Unfallaufnahme nahm die Polizei bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein. Die beiden Mitinsassen im Fahrzeug blieben unverletzt.

