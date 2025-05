POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B 193

Stralsund (ots) - Am 20.05.2025 gegen 16: 50 Uhr kam es in einem Schuhgeschäft in der Rostocker Chaussee in 18437 zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigen Ermittlungsstand begab sich der 41 jährige deutsche Tatverdächtige in das Schuhgeschäft. Hier entnahm er dann ein Paar Schuhe aus einem Schuhkarton, entfernte die Diebstahlsicherung und zog die Schuhe ...

mehr