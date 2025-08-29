PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter gerät auf Gegenfahrbahn

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Bei einem Abbiegemanöver auf der Bundesstraße 514 bei Rehme geriet am Donnerstagabend ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Grund für den Unfall dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein.

Eine Löhnerin befuhr gegen 18:20 Uhr mit ihrem Ford die die B 514 aus Richtung Vlotho kommend. An der Abzweigung zur Vlothoer Straße hielt sie an der rotlichtzeigenden Ampel an. Zeitgleich befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Seat die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung und wollte in Höhe des Abzweigs nach links in die Vlothoer Straße abbiegen. Hierbei verlor der Bad Oeynhausener auf der feuchten Straße die Kontrolle über seinen Ibiza und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem stehenden Ford zusammenstieß. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Die 43-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus Bad Oeynhausen ambulant behandelt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte einen deutlichen Alkoholgeruch beim Seat-Fahrer, was durch einen Test bestätigt wurde. Es folgte auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen durch einen Arzt eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Die total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

