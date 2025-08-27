Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug

Minden, Hille (ots)

(TB) Drei Einbrüche mit dem Ziel hochwertige Werkzeuge zu erbeuten, wurden am vergangenen Wochenende verzeichnet.

In der Roßbachstaße in Minden gingen die Einbrecher drei Containern eines Bauunternehmens an, die dort am Straßenrand abgestellt waren. Die Täter brachen zunächst die Schlösser der Container auf. Anschließend entwendeten sie hieraus Baumaschinen mit einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Zudem versuchte man erfolglos in einen Rohbau in der Ringstraße einzubrechen. Hier blieben lediglich leichte Schäden durch Hebelmarken zurück. Hochwertige Werkzeuge waren die Beute eines Einbruchs in eine Werkstatt im Binnenweg in Hille-Südhemmern.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

