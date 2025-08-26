Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kollidiert mit Löschfahrzeug

Hille (ots)

(SN) Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall wurde die Polizei am Montagmittag nach Rothenuffeln gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte eine Fiat-Fahrerin (83) die Bergkirchener Straße in Richtung der Vollmerdingsener Straße befahren und war aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn auf einen Grünstreifen abgekommen. Anschließend geriet der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kollidierte frontal mit der Seite eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr, welches sich auf der Gegenfahrbahn befand. Durch die Kollision verletzte sich die Bad Oeynhausenerin offenbar leicht und wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum Minden gebracht. Die Insassen des Feuerwehrwagens, die sich auf einer Einweisungsfahrt befanden, blieben unverletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde die Bergkirchener Straße in beide Richtungen gesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut. Der Fiat musste schließlich abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell