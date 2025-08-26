PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kollidiert mit Löschfahrzeug

POL-MI: Pkw kollidiert mit Löschfahrzeug
  • Bild-Infos
  • Download

Hille (ots)

(SN) Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall wurde die Polizei am Montagmittag nach Rothenuffeln gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte eine Fiat-Fahrerin (83) die Bergkirchener Straße in Richtung der Vollmerdingsener Straße befahren und war aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn auf einen Grünstreifen abgekommen. Anschließend geriet der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kollidierte frontal mit der Seite eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr, welches sich auf der Gegenfahrbahn befand. Durch die Kollision verletzte sich die Bad Oeynhausenerin offenbar leicht und wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum Minden gebracht. Die Insassen des Feuerwehrwagens, die sich auf einer Einweisungsfahrt befanden, blieben unverletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde die Bergkirchener Straße in beide Richtungen gesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut. Der Fiat musste schließlich abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 10:08

    POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die mutmaßlichen Parfumdiebe?

    Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera hofft die Polizei im Mühlenkreis auf die Fährte eines mutmaßlichen Diebes-Trios zu kommen. Die drei bis dato unbekannten Männer werden von den Ermittlungsbehörden verdächtigt, am frühen Nachmittag des 4. Januar 2025 eine Vielzahl hochpreisiger Parfumartikel aus einem ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:40

    POL-MI: Sachbeschädigungen gemeldet - Tatverdächtiges Duo leistet Widerstand

    Minden (ots) - Wegen Sachbeschädigungen an mindestens drei Autos wurden die Beamten am späten Samstagabend an die Königstraße gerufen. So meldete man den Beamten um kurz nach 23 Uhr laute Geräusche an geparkten Autos und zwei Personen als mutmaßliche Verursacher. Wenig später wurden an zwei Pkw - einem BMW und einem Wohnmobil - Schäden an einem Rückspiegel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren