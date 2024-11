POL-HAM: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots) - Seit 2022 führt die Polizei Hamm in allen Stadtbezirken Dialogveranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern durch - diese Reihe wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Im Bezirk Rhynern findet die letzte Veranstaltung in diesem Jahr am Freitag, 6. Dezember, auf dem Parkplatz von Rewe Räker statt. Bürgerinnen und Bürger sind zu dem Austausch herzlich eingeladen. Ziel ist es, im Rahmen eines offenen ...

