POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Oberbexbach

Bexbach (ots)

Am Montag dem 11.12.2023, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Reinhard-Schiestel-Straße in Oberbexbach einen vor dem Anwesen Nr. 3, in Fahrtrichtung Ortsmitte, geparkten blauen Ford Fusion. Dieser wurde vorne links im Bereich Kotflügel, Radlauf und Stoßfänger erheblich beschädigt.

In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund der Beschädigung ist von einem lauten Kollissionsgeräusch auszugehen.

Es werden dringend Zeugen des Verkehrsunfalles gesucht. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

