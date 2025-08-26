PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer kracht gegen Baum

POL-MI: Autofahrer kracht gegen Baum
  • Bild-Infos
  • Download

Petershagen (ots)

(TB) Ein Autofahrer kam am Montagmorgen aus bisher unbekannten Gründen von der L 770 ab und krachte gegen einen Baum. Der Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Der Mindener befuhr gegen 04:50 Uhr mit seinem Ford die L 770 in Richtung Raderhorst. Im Bereich der Straße "Ilsebäumen" kam der 24-Jährige aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht der Kollision wurde der Baum entwurzelt und der Stamm geteilt. Infolge des Aufpralls drehte sich der Fiesta um die eigene Achse und kam vom Baum bedeckt im Grünstreifen zum Stehen. Der junge Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 10:08

    POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die mutmaßlichen Parfumdiebe?

    Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera hofft die Polizei im Mühlenkreis auf die Fährte eines mutmaßlichen Diebes-Trios zu kommen. Die drei bis dato unbekannten Männer werden von den Ermittlungsbehörden verdächtigt, am frühen Nachmittag des 4. Januar 2025 eine Vielzahl hochpreisiger Parfumartikel aus einem ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:40

    POL-MI: Sachbeschädigungen gemeldet - Tatverdächtiges Duo leistet Widerstand

    Minden (ots) - Wegen Sachbeschädigungen an mindestens drei Autos wurden die Beamten am späten Samstagabend an die Königstraße gerufen. So meldete man den Beamten um kurz nach 23 Uhr laute Geräusche an geparkten Autos und zwei Personen als mutmaßliche Verursacher. Wenig später wurden an zwei Pkw - einem BMW und einem Wohnmobil - Schäden an einem Rückspiegel ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:53

    POL-MI: Lübbecker wird von mehreren Männern angegriffen

    Lübbecke (ots) - (TB) Auf seinem Weg nach Hause wurde ein Lübbecker in der Nacht zu Sonntag in Blasheim von bisher Unbekannten angegriffen. Der junge Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der 24-Jährige ging gegen 02:50 Uhr entlang des Grundweg, als er von einer Männergruppe angegriffen wurde. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt der Lübbecker eine blutende Gesichtsverletzung. Nach dem Angriff setzte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren