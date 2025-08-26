Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer kracht gegen Baum

Petershagen (ots)

(TB) Ein Autofahrer kam am Montagmorgen aus bisher unbekannten Gründen von der L 770 ab und krachte gegen einen Baum. Der Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Der Mindener befuhr gegen 04:50 Uhr mit seinem Ford die L 770 in Richtung Raderhorst. Im Bereich der Straße "Ilsebäumen" kam der 24-Jährige aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht der Kollision wurde der Baum entwurzelt und der Stamm geteilt. Infolge des Aufpralls drehte sich der Fiesta um die eigene Achse und kam vom Baum bedeckt im Grünstreifen zum Stehen. Der junge Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

