PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigungen gemeldet - Tatverdächtiges Duo leistet Widerstand

Minden (ots)

Wegen Sachbeschädigungen an mindestens drei Autos wurden die Beamten am späten Samstagabend an die Königstraße gerufen.

So meldete man den Beamten um kurz nach 23 Uhr laute Geräusche an geparkten Autos und zwei Personen als mutmaßliche Verursacher. Wenig später wurden an zwei Pkw - einem BMW und einem Wohnmobil - Schäden an einem Rückspiegel sowie an einem VW Golf eine eingeschlagene Scheibe festgestellt.

Im Rahmen der Fahndung konnten durch die eingesetzten Polizisten an einer Tankstelle schließlich zwei tatverdächtige Mindener (17, 18) festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle verhielt sich das Duo fortwährend unkooperativ und folgte den polizeilichen Anweisungen nicht oder nur zögerlich.

Stattdessen kam es bei der folgenden Sachverhaltsklärung zu Widerstandshandlungen und durch einen Stoß des 17-Jährigen zu einem tätlichen Angriff auf einen Beamten - dieser blieb glücklicherweise unverletzt. Die beiden Mindener müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:53

    POL-MI: Lübbecker wird von mehreren Männern angegriffen

    Lübbecke (ots) - (TB) Auf seinem Weg nach Hause wurde ein Lübbecker in der Nacht zu Sonntag in Blasheim von bisher Unbekannten angegriffen. Der junge Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der 24-Jährige ging gegen 02:50 Uhr entlang des Grundweg, als er von einer Männergruppe angegriffen wurde. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt der Lübbecker eine blutende Gesichtsverletzung. Nach dem Angriff setzte der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:24

    POL-MI: Kradfahrer muss Auto ausweichen und stürzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Ein Motorradfahrer stürzte am Sonntagmittag dabei, als er eine Kollision mit einem Auto verhindern wollte. Hierbei zogen sich der Biker sowie seine Sozia Verletzungen zu. Ein Löhner befuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem Motorrad die Detmolder Straße stadtauswärts. Mit auf seinem Zweirad saß eine Bad Oeynhausenerin (35). Als sich der 35-Jährige der Sauerbruchstraße näherte, ragte von hieraus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren