Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigungen gemeldet - Tatverdächtiges Duo leistet Widerstand

Minden (ots)

Wegen Sachbeschädigungen an mindestens drei Autos wurden die Beamten am späten Samstagabend an die Königstraße gerufen.

So meldete man den Beamten um kurz nach 23 Uhr laute Geräusche an geparkten Autos und zwei Personen als mutmaßliche Verursacher. Wenig später wurden an zwei Pkw - einem BMW und einem Wohnmobil - Schäden an einem Rückspiegel sowie an einem VW Golf eine eingeschlagene Scheibe festgestellt.

Im Rahmen der Fahndung konnten durch die eingesetzten Polizisten an einer Tankstelle schließlich zwei tatverdächtige Mindener (17, 18) festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle verhielt sich das Duo fortwährend unkooperativ und folgte den polizeilichen Anweisungen nicht oder nur zögerlich.

Stattdessen kam es bei der folgenden Sachverhaltsklärung zu Widerstandshandlungen und durch einen Stoß des 17-Jährigen zu einem tätlichen Angriff auf einen Beamten - dieser blieb glücklicherweise unverletzt. Die beiden Mindener müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell