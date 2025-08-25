Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Stemwede (ots)

(SN) Beim Zusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Schepshaker Straße / Alter Postweg (L 770) haben sich am Samstag drei Personen verletzt.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 43 Jahre alter VW aus Köln gegen 19.40 Uhr beabsichtigt, von der Schepshaker Straße auf den Alten Postweg einzufahren. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Opel einer Fahrerin (59) aus Ostercappeln, die auf der L 770 in Fahrtrichtung Bohmte unterwegs gewesen war. Trotz eingeleiteten Bremsmanövers konnte die Frau den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch den Unfall verletzte sich eine Mitfahrerin (62) des Kölners schwer, eine andere Beifahrerin (32) leicht. Sie wurden ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Auch die Opel-Fahrerin klagte über Schmerzen. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Damme gebracht. Der VW-Fahrer blieb offenbar unverletzt. Beide Autos nahmen deutlichen Schaden und wurden abgeschleppt. Die Schadenssumme dürfte sich auf über 20.000 Euro belaufen.

