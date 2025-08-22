PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisiert Unfall gebaut

Minden (ots)

(TB) Beim Einfahren auf die Stiftsallee kollidierte am Donnerstagabend ein Autofahrer mit einem anderen Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Audi-Fahrer eine Alkoholfahne.

Der 43-Jährige fuhr gegen 22:15 Uhr vom Parkplatz eines Schnellrestaurants auf die Stiftsallee auf. Auf dieser fuhr zeitgleich ein 24-jähriger Mindener mit seinem Opel in Richtung der Kreuzung zur Ringstraße. So kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Audi und dem Corsa. Es entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Einsatzkräfte beim Audi-Fahrer deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung. Dies wurde durch einen Test bestätigt. Es folgte auf der Polizeiwache in der Marienstraße durch einen Arzt eine Blutprobe. Da der Fahrer nicht in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist, musste er eine Sicherheitsleistung erbringen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

