PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Klapprad-Dieb ins Gewahrsam gebracht

Espelkamp (ots)

(SN) In der Nacht zu Mittwoch kam es auf einem Grundstück an der Kantstraße zur Entwendung eines Klapprades. Der mutmaßliche Dieb muss sich dafür nun verantworten.

Nach Auswertung eines Zeugenhinweises dürfte es zwischen 3.30 Uhr und 5.30 Uhr durch eine männliche Person zu dem Diebstahl gekommen sein. Der Geschädigte erstattete in der Folge Anzeige bei der Polizei. Nur wenig später traf der Geschädigte an der Breslauer Straße auf den vermeintlichen Dieb und sein Fahrrad. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Der Tatverdächtige (47) aus Espelkamp konnte schließlich an der Rahdener Straße durch die Polizei mit seiner Beute angetroffen werden. Dabei versuchte er zu flüchten. Während der Geschädigte sein Fahrrad noch an Ort und Stelle zurückerhielt, wurde der Espelkamper ins Gewahrsam nach Minden gebracht, wo er die folgenden Stunden verbrachte. Am Mittwochabend konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen schließlich daraus wieder entlassen werden. Er erhält eine Strafanzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 13:11

    POL-MI: Alkoholisierter bedroht vier Personen mit Schusswaffe

    Minden (ots) - (TB) Zu einer Bedrohung mittels Schusswaffe wurden in den Abendstunden des Mittwochs mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Mindener Bahnhof beordert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Aggressor festnehmen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zunächst im Regionalexpress zwischen Bielefeld und Minden zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 44-Jähringen und vier Mindenern (14 bis 20). ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:38

    POL-MI: Ladendieb festgenommen

    Minden (ots) - (SN) Wegen eines mutmaßlichen Ladendiebs wurde die Polizei am frühen Mittwochabend an die Stiftstraße in Minden gerufen. So meldete man den Beamten einen Mann, der sich gegen 17.30 Uhr in einem Discounter an einer fremden Handtasche bedient und daraus mutmaßlich ein Portemonnaie entwendet hatte. Bei der Kontrolle des nicht in Deutschland lebenden 66-Jährigen stellten die Beamten bei einer Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem fest, dass ein ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:33

    POL-MI: Randalierer ins Gewahrsam gebracht

    Minden (ots) - Nach dem Hinweis zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil zweier Personen wurde die Polizei am frühen Dienstagabend zur Königstraße gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf die beiden leicht verletzten Geschädigten (17, 46), nicht aber auf den Verursacher der Blessuren. Der mutmaßliche Täter konnte kurz darauf schließlich im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren